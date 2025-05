A Napoli omicidio-suicidio di due donne

A Napoli, nella periferia est, si è consumata una tragedia: due donne coinvolte in un presunto tentato omicidio-suicidio. Una di loro è trovata in condizioni critiche a bordo di un’auto, mentre l’altra è stata trovata morta poco distante. Un caso terribile che sta scuotendo la comunità, al centro di indagini e interrogativi. Servizio di Leonardo Possati.

Una donna in fin di vita trovata in auto, l’altra morta poco distante. Si ipotizza un tentato omicidio-suicidio per la tragedia avvenuta nella periferia est di Napoli. Servizio di Leonardo Possati. A Napoli omicidio-suicidio di due donne TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - A Napoli omicidio-suicidio di due donne

