wilma rudolph la donna che non doveva camminare ed imparò a correre

Wilma Rudolph, la donna che non doveva camminare e invece imparò a correre, incarna il sacrificio e la determinazione. Tra un’America che le negava diritti e un’Italia che la ammirava come un sogno realizzato, la sua storia è un simbolo di speranza e conquista, ispirando tutte le bambine nere, povere e resilienti a superare ogni ostacolo.

C’è un prima e un dopo Wilma Rudolph. C’è un’America che non voleva vederla correre nemmeno per prendere l’autobus, e poi c’è un’Italia che l’ha vista volare sopra la terra rossa come una visione, come una preghiera esaudita per tutte le bambine nate con una disabilità, nere, povere, madri troppo presto. Nel 1944, a St. Bethlehem, nel Tennessee segregato fino al midollo, nasce una bambina prematura, la ventesima dei ventidue figli del padre e la sesta degli otto della madre. È già troppo, già spacciata, già invisibile per quel mondo che misura il valore delle persone con il colore della pelle e il reddito familiare. 🔗Leggi su Dilei.it