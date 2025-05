Voragine via Morghen negato il risarcimento | Pasticcio burocratico

A oltre un anno dai dissesti che hanno scosso il Vomero, le voragini di via Morghen e via Solimena continuano a causare caos e stallo nel risarcimento delle attività coinvolte. Una situazione complicata da un pasticcio burocratico che ha negato i risarcimenti, alimentando l’insicurezza e l’incertezza tra i commercianti e residenti della zona.

Voragini di via Morghen e via Solimena: a oltre un anno dai dissesti che fecero tremare il Vomero, è caos e stallo sul risarcimento. In particolare, ci riferiamo a una delle attività. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Voragine via Morghen, negato il risarcimento: «Pasticcio burocratico»

Altre letture consigliate

Claudio Ranieri furioso con l’arbitro per il rigore negato alla Roma. Arriva su DAZN ed esplode: «Ma come fate? Così cambiano le regole» – Il video

Claudio Ranieri è su tutte le furie dopo la sconfitta della Roma contro l'Atalanta, segnando la prima battuta d'arresto in campionato del 2025.

Atalanta Roma 2-1, Sulemana fa sorridere la Juve e manda Gasperini in Champions League: polemiche dei giallorossi per questo rigore negato

L'Atalanta ha trionfato 2-1 sulla Roma in un emozionante posticipo di Serie A, regalando un sorriso alla Juventus e garantendo a Gasperini un posto in Champions League.

“Addio grande donna”. In Italia lascia una voragine immensa: era la più coraggiosa

Addio a una grande donna, la cui scomparsa lascia un'immensa voragine in Italia. Coraggiosa e determinata, ha dedicato la sua vita a preservare la memoria storica, difendendo i valori di libertà, dignità e giustizia.

Se ne parla anche su altri siti

Voragine via Morghen, negato il risarcimento: «Pasticcio burocratico»

Secondo ilmattino.it: Voragini di via Morghen e via Solimena: a oltre un anno dai dissesti che fecero tremare il Vomero, è caos e stallo sul risarcimento. In particolare, ci riferiamo a una delle ...

Voragine in via Scarlatti: "Territorio fragile che andava da tempo monitorato"

Lo riporta msn.com: Quando nel febbraio dell’anno scorso si aprì una voragine in via Morghen che solo per miracolo non comportò la perdita di vite umane - ricorda Capodanno - si parlò dell’acquisto e dell ...

Napoli: al Vomero si riaccende l’incubo per nuove voragini

Secondo politicamentecorretto.com: la voragine apertasi in via Morghen, dove, per mera fortuna, non si è verificata una tragedia con perdita di vite umane, dal momento che sono state inghiottite due auto, una delle quali con due ...