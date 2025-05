Visite fiscali novità sulle richieste di verifica dei lavoratori assenti per malattia MESSAGGIO Inps

Con il messaggio INPS del 15 maggio 2025, n. 1505, sono state illustrate le novità sulle visite fiscali relative ai lavoratori assenti per malattia. L’aggiornamento del servizio di verifica consente ai datori di lavoro, pubblici e privati, di inviare richieste di visite mediche di controllo in modo più semplice e diretto, migliorando l’efficienza delle procedure e la gestione delle assenze per malattia.

Con il messaggio del 15 maggio 2025, n. 1505, l'Inps ha comunicato un aggiornamento del servizio dedicato alle visite mediche di controllo (VMC), rendendo possibile per i datori di lavoro, sia pubblici che privati, inoltrare richieste in modo più diretto. Le nuove funzionalità sono state introdotte per agevolare la gestione dei controlli sui lavoratori assenti per malattia.

