Violenza sessuale su minori | arrestato l’allenatore di una squadra di pallavolo di Modena

Il mondo della pallavolo giovanile di Modena è sotto shock, dopo l’arresto di un allenatore accusato di violenza sessuale su minori. Denunce di almeno due minorenni segnalano abusi avvenuti al termine degli allenamenti. La notizia, riportata da Il Resto del Carlino, solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza e tutela dei giovani atleti coinvolti.

Il mondo della pallavolo giovanile è di nuovo sotto choc. Un allenatore di una squadra di pallavolo giovanile di Modena è stato denunciato da almeno due minorenni per violenze sessuali che sarebbero avvenute dopo gli allenamenti. A riportarlo è l’edizione locale de Il Resto del Carlino. Gli elementi raccolti nelle successive indagini hanno portato alla disposizione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, per l’uomo che vive in un comune della provincia di Modena. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Violenza sessuale su minori: arrestato l’allenatore di una squadra di pallavolo di Modena

