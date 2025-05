Vie Privée con Jodie Foster la recensione del film presentato a Cannes 2025

"Vie Privée", con Jodie Foster,presentato a Cannes 2025, è uno psicodramma coinvolgente accompagnato dalle note di "Psycho Killer" dei Talking Heads. Il film brilla grazie a un cast di alto livello e a una narrazione intensa, offrendo uno sguardo profondo e disturbante sui recessi dell'animo umano. Una prima in anteprima che promette di lasciare il segno nel panorama cinematografico.

Uno psicodramma sulle note di Psycho Killer dei Talking Heads, che deve tutto al suo cast di livello. Lo abbiamo visto in anteprima al Festival di Cannes 🔗Leggi su Wired.it © Wired.it - Vie Privée con Jodie Foster, la recensione del film presentato a Cannes 2025

Sulla Croisette per presentare la "Vie privée", nuovo thriller di Rebecca Zlotowski, con Daniel Auteuil

Sulla Croisette, il cast di "Vie Privée" di Rebecca Zlotowski, con Daniel Auteuil, ha incantato il red carpet del Festival di Cannes.

Milano, attiva la Ztl nel Quadrilatero della Moda: le vie con i divieti, le categorie escluse e le multe

Milano, 12 maggio 2025 – Inizia oggi la Ztl nel Quadrilatero della Moda, con un periodo di pre-esercizio delle telecamere della durata di due mesi.

Divieti e restringimenti: le vie "off-limits" questa settimana a Lecco

La viabilità a Lecco sarà particolarmente impegnativa questa settimana, con divieti e restrizioni in vista del pellegrinaggio al santuario di Lourdes di Acquate, in programma per martedì 13 maggio.