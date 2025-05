VIDEO | Furti nei negozi Confesercenti | Situazione critica va potenziata la sicurezza

Negli ultimi anni, Modena ha visto un incremento preoccupante di furti e rapine nei negozi, alimentando un senso di insicurezza tra commercianti e cittadini. La situazione critica richiede un potenziamento della sicurezza e interventi efficaci per tutelare il patrimonio e la serenit√† della comunit√†. √ą quotidiano leggere di episodi violenti e furti che espongono le vulnerabilit√† del sistema di tutela locale.

Negli ultimi anni, Modena ha assistito a un preoccupante aumento delle rapine ai danni degli esercizi commerciali, generando un diffuso senso di insicurezza tra commercianti e residenti. Le cronache locali riportano episodi frequenti di furti e aggressioni, spesso avvenuti in pieno giorno e in. 🔗Leggi su Modenatoday.it ¬© Modenatoday.it - VIDEO | Furti nei negozi, Confesercenti: "Situazione critica, va potenziata la sicurezza"

Altre letture consigliate

Furti al bancomat con esplosivi artigianali: la polizia ferma quattro persone. Il video dei colpi a Milano

La polizia di Milano ha arrestato quattro persone coinvolte in furti al bancomat con esplosivi artigianali.

VIDEO | L'assessore Zamparelli rilancia: "Negozi aperti di sera, nei weekend di luglio e agosto"

L'assessore Zaira Zamparelli ha annunciato il rilancio dell'iniziativa "Negozi aperti di sera" per i weekend di luglio e agosto, prolungando l'orario fino alle 22.

Due 20enni arrestati per furti con strappo e lesioni a Catania VIDEO

Due giovani di 20 e 24 anni sono stati arrestati dalla polizia di Stato di Catania su richiesta della procura.

Se ne parla anche su altri siti

VIDEO | Furti nei negozi, Confesercenti: "Situazione critica, va potenziata la sicurezza"

Da modenatoday.it: Negli ultimi anni, Modena ha assistito a un preoccupante aumento delle rapine ai danni degli esercizi commerciali, generando un diffuso senso di insicurezza tra commercianti e residenti.

Furti in dieci negozi e due case: arrestato 35enne. Incastrato dai filmati. Video

Scrive msn.com: Arrestato perché accusato di aver rubato in dieci esercizi commerciali e in due case (uno di questi due furti, però ... La visione delle video-registrazioni, unita alle denunce sporte dai ...

Serie di furti nei negozi: nel mirino via Rubini. Portati via 15mila euro - Video

Si legge su gazzettadiparma.it: Un'altra serie di furti. Le segnalazioni stavolta arrivano dalla zona di via Rubini, una laterale di via Gramsci. Presi di mira diversi negozi per un bottino di 15mila euro. Un altro tentativo di ...