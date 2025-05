Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2025 ore 09 | 10

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità. A seguito dell'ultimazione dei lavori sul manto stradale, la diramazione Roma Sud tra Valmontone e il raccordo è chiusa. Per chi pedisse in direzione di Roma, si consiglia di utilizzare l'A2 come alternativa. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulla viabilità nella regione Lazio.

un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura per ultimazione dei lavori del manto stradale chiusa la diramazione Roma Sud il tratto tra Valmontone e il raccordo In alternativa chi viaggia in direzione di Roma si consiglia di percorrere la A24 roma-teramo sempre verso il centro auto in fila sul tratto Urbano della Roma Teramo sulla via Salaria Flaminia su viadotto della Magliana tutto dal raccordo passiamo sul grande raccordo anulare in carreggiata interna si rallenta tra Prenestina e Nomentana è più avanti code tra Casilina Appia in esterna sempre rallentamenti tra la diramazione Roma nord Aurelio infine a sud della capitale sulla via Pontina coda tratti tra via dei rutoli e via Laurentina a causa di un precedente incidente una me rimosso in direzione della capitale bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell Uffi dalla sala operativa di Astral infomobilità A più tardi con un nuovo aggiornamento https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it