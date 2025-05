Via Zanardi tre furti in 6 giorni al Coffi bar | le telecamere riprendono il ladro

In soli sei giorni, il Coffi Bar di via Zanardi è stato teatro di tre furti, con l’ultimo avvenuto stanotte. Le telecamere hanno ripreso i malfattori, che hanno forzato il locale e portato via oggetti di valore. Un episodio preoccupante che desta grande allarme nella zona, già colpita più volte tra il 14 e il 18 maggio.

Tre furti in una settimana. L'ultimo, stanotte. Di mira il Coffi bar di via Zanardi, dove ignoti hanno forzato il locale derubandolo. Il primo colpo è stato messo a segno il 14 maggio, con annessa denuncia ai carabinieri. Il secondo furto è stato compiuto il 18 maggio, con chiamata ai. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Via Zanardi, tre furti in 6 giorni al Coffi bar: le telecamere riprendono il ladro

