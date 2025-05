Via Amiterno abbandonata al degrado la denuncia di Colantonio Lega

Via Amiterno è abbandonata al degrado, denuncia di Colantonio della Lega. Un’area verde pubblica tra una palazzina Ater e il civico 98, un tempo spazio di svago e giochi, è ora avvolta da erba alta e incuria, simbolo di degrado e abbandono. La situazione richiede interventi concreti per restituire decoro e sicurezza ai residenti.

Una distesa di erba alta, cespugli incolti e incuria diffusa. È lo scenario che si presenta a chi passa lungo via Amiterno, dove sorge un’area verde pubblica tra una palazzina Ater e il civico 98. Quello che un tempo era uno spazio fruibile per i giochi dei bambini e il relax dei residenti, oggi. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - "Via Amiterno abbandonata al degrado". la denuncia di Colantonio (Lega)

