Vasto incendio al Villaggio Mosè paura per automoblisti e residenti

Un vasto incendio al Villaggio Mosè, vicino alla statale 115, ha generato paura tra automobilisti e residenti. Le fiamme, nate tra le sterpaglie, si sono rapidamente diffuse, minacciando almeno tre case di campagna e un’azienda agricola. La situazione ha creato preoccupazione per la sicurezza e la visibilità sulla strada.

