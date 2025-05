Valori e forza Addio Bruno sei stato un esempio per tutti noi

Addio Bruno. Sei stato un esempio di valori e forza, un punto di riferimento per tutti noi. Caro papà, siamo fieri dell’uomo che sei stato e grati per l’amore e il bene che hai dato a mamma, a noi e ai tuoi nipoti. Non troveremo mai parole sufficienti per esprimere quanto ci mancherai, custodendo nel cuore i tuoi insegnamenti e il tuo modo di essere.

"Caro papà, siamo fieri e orgogliosi dell'uomo che sei stato, del bene che hai fatto. E ti siamo grati del bene immenso che hai voluto alla mamma, a noi e a tutti i tuoi adorati nipoti. Non sappiamo neanche dire quanto ci mancherai. Serbiamo il ricordo dei tuoi insegnamenti e del tuo modo di.

