Usa Trump svela i piani per lo scudo missilistico Golden Dome

Il presidente Trump ha svelato i piani per il Golden Dome, un nuovo scudo missilistico basato su intercettori spaziali, volto a rafforzare la difesa degli Stati Uniti. Durante un intervento nello Studio Ovale, ha annunciato la selezione di un'architettura innovativa per proteggere il paese da minacce aerospaziali, segnando un passo importante nel programma di difesa nazionale.

Washington, 20 mag. (askanews) - L'amministrazione Trump ha "selezionato un'architettura" per la realizzazione del Golden Dome, uno scudo per la difesa degli Stati Uniti d'America basato su missili intercettori spaziali. Lo ha annunciato il presidente Usa, Donald Trump, parlando nello Studio Ovale della Casa Bianca. "Durante la mia campagna elettorale ho promesso che avrei costruito uno scudo per difendere il nostro Paese da attacchi missilistici in arrivo dall'estero, e oggi annunciamo di avere selezionato una architettura per un sistema allo stato dell'arte che dispiegherĂ tecnologie di nuova generazione nei domini terrestre, marittimo e spaziale", ha detto il presidente Usa. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Usa, Trump svela i piani per lo scudo missilistico "Golden Dome"

