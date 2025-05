Usa il passo indietro di Musk | Basta donazioni alla politica non ne vedo la ragione

Elon Musk, al Qatar Economic Forum, ha annunciato un passo indietro rispetto alle donazioni politiche, senza più vedere ragioni nel sostenere finanziariamente figure come Donald Trump. Questa presa di posizione segna un cambio di rotta nelle sue strategie di intervento politico, lasciando aperta l'ipotesi di ridimensionare ulteriormente il suo coinvolgimento nelle prossime elezioni di midterm.

Elon Musk, intervenuto al Qatar Economic Forum, ha annunciato un deciso ridimensionamento del suo impegno economico in politica, lasciando intendere un possibile addio al sostegno finanziario a Donald Trump. Interpellato sull’eventualità di ulteriori donazioni in vista delle elezioni di midterm del 2026, ha dichiarato: «In futuro farò molto meno. Penso di aver fatto abbastanza». Alla domanda sul perché di questa scelta, ha risposto: «Se vedrò una ragione in futuro per investire in politica lo farò. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Usa, il passo indietro di Musk: «Basta donazioni alla politica, non ne vedo la ragione»

