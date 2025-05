Uomini e Donne Martina De Ioannon festeggia 27 anni | al Party anche alcuni volti del programma

Martina De Ioannon, protagonista del trono classico di Uomini e Donne, festeggia i suoi 27 anni in compagnia di amici e volti noti del programma. Dopo una romantica vacanza con Ciro Solimeno, il party è stato l’occasione per celebrare questo traguardo speciale, tra allegria e buona compagnie.

Martina De Ioannon, dopo una romantica vacanza con Ciro Solimeno, festeggia il suo compleanno e invita alcuni volti del trono classico di Uomini e Donne. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Martina De Ioannon festeggia 27 anni: al Party anche alcuni volti del programma

Martina De Ioannon contro l’ex del pubblico di Uomini e Donne Rosy: “Il tuo parere non interessa a nessuno”

Botta e risposta social tra Martina De Ioannon e Rosy Chiarelli, ex volto di "Uomini e Donne". Dopo un'accusa della Chiarelli, l'ex tronista ha risposto senza mezzi termini: "Il tuo parere non interessa a nessuno, basta.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon, scintille con uno storico volto del programma: "Il tuo parere non interessa a nessuno!

Martina De Ioannon, protagonista di "Uomini e Donne", ha scatenato una polemica sui social con Rosy, storica figura del pubblico del programma.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon “tradisce” Ciro Solimeno: la sua reazione

