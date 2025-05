Una stele per Ilaria Sula | il memoriale nel bosco dove fu ritrovato il corpo

Nel cuore dei boschi del comune di... si erge la stele dedicata a Ilaria Sula, scomparsa e ritrovata lì un mese fa. Le parole dei genitori, inciso sulla pietra, celano un messaggio di amore e speranza: “Ti manderò un bacio con il vento...”. Un memoriale che ricorda la giovane ventiduenne e il legame indissolubile tra famiglia e natura.

“Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai, ti volterai senza vedermi ma io sarò lì”: sono le parole scelte dai genitori di Ilaria Sula e incise sulla stele commemorativa inaugurata nel luogo dove, un mese fa, fu ritrovato il corpo della giovane ventiduenne. Lì, tra i boschi del comune di Capranica Prenestina, l’ex fidanzato Mark Samson aveva abbandonato il suo cadavere nascosto in una valigia, dopo averla accoltellata nell’appartamento di famiglia in via Homs, nel quartiere Africano di Roma. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Una stele per Ilaria Sula: il memoriale nel bosco dove fu ritrovato il corpo

