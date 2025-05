Un udinese guida i social media manager del Fvg

L'Associazione Nazionale Social Media Manager (Ansmm) ha nominato Raoul Persello, professionista udinese di rilievo, come nuovo referente regionale del Friuli Venezia Giulia. Questa nomina rappresenta un importante passo avanti per il panorama digitale della regione, rafforzando la presenza e l'innovazione nel settore dei social media e offrendo nuove opportunitĂ di crescita per i professionisti locali.

NovitĂ per il panorama digitale del Friuli Venezia Giulia. L'Associazione nazionale social media manager (Ansmm) ha annunciato la nomina di Raoul Persello, professionista udinese di spicco, come nuovo referente regionale. Questa scelta è parte di un piano piĂą ampio dell'associazione per.

