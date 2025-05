Un nuovo capitolo per l' Hockey Como | si passa alla IHL Division 1

Un nuovo capitolo si apre per l'Hockey Como, che passa alla IHL Division 1. La Società annuncia con entusiasmo questa svolta, puntando a un rilancio ambizioso e a nuove sfide. Dopo anni di successi in IHL, il club vuole continuare a crescere e consolidarsi nel panorama italiano, affrontando con determinazione questa importante evoluzione.

Si riparte com grandi intenzioni spiegate dalla Società Hockey Como: "Oggi annunciamo un importante cambiamento nella storia del nostro club: il passaggio dalla IHL Italian Hockey League, che ci ha visti protagonisti negli ultimi anni, alla IHL Division 1. Questa decisione, seppur difficile, è. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Un nuovo capitolo per l'Hockey Como: si passa alla IHL Division 1

Un nuovo capitolo per l’Hockey Como: ricominCIamo

Secondo hockeytime.net: Cari amici dell'Hockey Como, oggi annunciamo un importante cambiamento nella storia del nostro club: il passaggio dalla IHL Italian Hockey League, che ci ...

Hockey Como saluta il tecnico Massimo Da Rin: un nuovo capitolo in FISG

Riporta hockeytime.net: La società Hockey Como annuncia l’addio del tecnico Massimo Da Rin ... Le parole del coach: un addio sereno e un nuovo incarico prestigioso “È arrivato il momento di dividere le nostre strade,” ha ...

Dopo 4 anni si separano l'Hockey Como e di coach Da Rin... da buoni amici

Segnala primacomo.it: Dopo quattro belle annate insieme le strade dell'Hockey Como e del coach Massimo Da Rin si separano ... sottolineando la serenità di questo addio, dovuto anche al nuovo incarico che gli è stato ...