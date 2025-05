Un incontro degli Amici dell' Acquario sul Basilico Genovese DOP tra scienza e leggenda

Mercoledì 21 maggio alle 17, l’Auditorium dell’Acquario ospiterà un Mercoledì Scienza dedicato al Basilico Genovese DOP. L’evento, promosso dall’Associazione Amici dell’Acquario, esplorerà il viaggio tra scienza e leggenda di questa pianta amata, con interventi di esperti come Gianni Bottino, direttore del Consorzio di tutela. Un’occasione unica per scoprire storie e curiosità di questo simbolo ligure.

Mercoledì 21 maggio, alle ore 17, nell’Auditorium dell’Acquario, l’Associazione Amici dell’Acquario ospita un Mercoledì Scienza dedicato a “Viaggio tra scienza e leggenda del Basilico Genovese DOP”. Relatori dell’incontro: Gianni Bottino, direttore del Consorzio di tutela del Basilico Genovese. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Un incontro degli Amici dell'Acquario sul Basilico Genovese DOP tra scienza e leggenda

Leggi anche questi approfondimenti

Senza Cri accusata di essere invidiosa di Nicolò Filippucci, la replica dell’ex cantante di Amici 24: “Generate odio”

Senza Cri risponde alle accuse di invidia nei confronti di Nicolò Filippucci, sollevate da un utente sui social.

Amici, intervista a LDA: "Sono stato chiuso in casa per mesi per colpa dell'ansia"

LDA, il giovane talento napoletano, si racconta senza filtri in un'intervista esclusiva a Il Messaggero.

Sinner costernato: “Mi hanno mandato via”. Cosa è successo alla fine dell’incontro con Cerundolo

Jannik Sinner, visibilmente costernato, condivide la sua delusione dopo essere stato mandato via dal campo nonostante la vittoria contro Cerundolo.

Se ne parla anche su altri siti

Viaggio tra scienza e leggenda del Basilico Genovese DOP, incontro all'Acquario

Lo riporta mentelocale.it: I Mercoledì Scienza si svolgono, come di consueto da 30 anni, ogni mercoledì, alle ore 17, presso l’Auditorium dell’Acquario e sono offerti gratuitamente alla città e a tutte le persone curiose di ...

Aiutiamoci l’un l’altro, incontro all'Acquario di Genova

Da mentelocale.it: nell’ambito del ciclo di Mercoledì Scienza Aiutiamoci l’un l’altro l’Associazione Amici dell’Acquario propone presso l'Auditorium dell’Acquario di Genova l’incontro Sento ciò che ...

L’Associazione Amici dell’Acquario presenta “Aspettando l’Ocean Day”

Segnala ligurianotizie.it: L’Associazione Amici dell’Acquario presenta “Aspettando l’Ocean Day”, appuntamento mercoledì 7 maggio con il nuovo ciclo di incontri L’Associazione Amici dell’Acquario presenta ...