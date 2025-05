Udienza a Palazzo della Consulta | Decreto Piantedosi Ocean Viking e contestazioni legali

Durante un’udienza pubblica a Palazzo della Consulta, si è dibattuto sulla legittimità costituzionale del Decreto Piantedosi, focus sul caso Ocean Viking e contestazioni legali. Presieduta dal giudice Giovanni Pitruzzella, l’udienza ha affrontato questioni complesse legate alle modalità di gestione dei migranti e alle eventuali implicazioni costituzionali del decreto.

Nel corso di un udienza pubblica tenutasi a Palazzo della Consulta, si è discusso della questione di legittimità costituzionale relativa al Decreto Piantedosi. Il dibattimento, con il giudice relatore Giovanni Pitruzzella alla guida, deriva dal ricorso promosso nell'ambito di un giudizio di fermo amministrativo nei confronti della nave Ocean Viking il 9 febbraio 2024.

