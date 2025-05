Ucraina Zelensky | Mosca trascina la guerra Importante l' impegno Usa

Il presidente ucraino Zelensky ha sottolineato l'importanza dell'impegno degli Stati Uniti nel processo di pace tra Ucraina e Russia. A Kiev, il 21 maggio, ha evidenziato come l’influenza americana possa fare la differenza nel fermare la guerra, spiegando che la Russia teme l’azione degli Stati Uniti e che un loro intervento deciso può salvare molte vite.

Kiev, 21 mag. (askanews) - "È importante che l'America rimanga impegnata nel processo per arrivare alla pace. È l'America che la Russia teme, ed è l'influenza americana che può salvare molte vite, se usata come leva per convincere Putin a porre fine alla guerra": lo ha sottolineato il presidente ucraino, Volodymr Zelensky, nel suo discorso serale, riferendo dei colloqui avuti con i leader di Finlandia, Italia, Germania, Norvegia e con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "La diplomazia è più forte quando siamo uniti.

