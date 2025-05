Ucraina Zelensky | Discuto con partner europei dettagli telefonata con Trump

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condiviso che sta discutendo con i partner europei i dettagli della telefonata avuta ieri con Donald Trump. Zelensky ha sottolineato l’importanza di confrontare le idee e le informazioni emerse, evidenziando l’attenzione internazionale sulla comunicazione tra Ucraina, Stati Uniti e Europa in un momento cruciale per la regione.

Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha detto martedì che sta discutendo i dettagli della conversazione di ieri con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con i suoi partner europei. “Stiamo discutendo con i nostri partner – spiega – i dettagli e le idee emerse dalla conversazione di ieri con il Presidente degli Stati Uniti d’America, Trump. È importante che l’America continui a partecipare al processo di avvicinamento alla pace. È l’America a essere temuta in Russia, ed è l’influenza americana che può salvare molte vite se spinge Putin a porre fine alla guerra “. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Discuto con partner europei dettagli telefonata con Trump”

