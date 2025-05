Ucraina la guerra ombra degli Usa | Biden e CIA guidavano risposta di Kiev agli attacchi russi da base segreta in Germania

Negli ultimi anni, emergono accuse di una collaborazione segreta tra Stati Uniti e Ucraina, con Biden e la CIA che guidavano una risposta clandestina agli attacchi russi. Una base a Wiesbaden, in Germania, forniva coordinate delle forze di Mosca, svelando un'alleanza nascosta che, prima di Trump, univa i due paesi in un fronte condiviso non ufficiale.

Una base statunitense a Wiesbaden, in Germania, forniva agli ucraini le coordinate delle forze russe presenti sul loro territorio Per quasi 3 anni, prima del ritorno di Donald Trump, gli Stati Uniti e l’Ucraina non solo erano alleati, combattevano, di fatto, “insieme”. Una partnership segreta 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, la guerra ombra degli Usa: “Biden e CIA guidavano risposta di Kiev agli attacchi russi da base segreta in Germania”

