Tuttosport - Ndoye c'è anche la Juventus e Conte gradisce

Secondo Tuttosport, la Juventus ha messo nel mirino Dan Ndoye, l'esterno offensivo svizzero che sta attirando l'interesse di diversi club. Dopo aver dimostrato le sue qualità, Ndoye si fa sempre più largo tra le preferenze di Conte e della dirigenza bianconera, che valutano attentamente il suo potenziale per rinforzare l'attacco.

