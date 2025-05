Trump presenta il piano per lo scudo missilistico Golden Dome

Il presidente Donald Trump ha recentemente annunciato il piano per lo scudo missilistico "Golden Dome", promettendo una tecnologia in grado di intercettare minacce provenienti da qualsiasi parte del mondo o dallo spazio. Trump ha assicurato che il progetto sarà completato entro la fine del suo mandato, sottolineando l'importanza strategica di questa nuova difesa antimissile.

Il presidente americano Donald Trump presenta il piano per lo scudo missilistico "Golden Dome". "Sarà in grado di intercettare missili provenienti da tutto il mondo o addirittura dallo Spazio", ha detto Trump, che poi ha promesso che il progetto sarà completato entro la fine del suo mandato.

