Trump potrebbe sacrificare l’Ucraina in nome degli affari

Trump potrebbe sacrificare l’Ucraina per questioni di affari. Dopo la telefonata con Putin, il presidente statunitense ha lasciato che i fronti negozino tra loro, evocando un’immagine simile a Ponzio Pilato. L’Europa è pronta a gestire questa delicata crisi? Scopri di più su un possibile nuovo scenario geopolitico.

Dopo la telefonata con Putin il presidente statunitense ha pubblicato un post nello stile di Ponzio Pilato: lascerà che i due fronti negozino tra loro. L’Europa è pronta a gestire la situazione? Leggi 🔗Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Trump potrebbe sacrificare l’Ucraina in nome degli affari

