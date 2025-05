Trump e Putin un minuetto Ma a rischiare è l' Europa

Trump e Putin danzano un minuetto delicato, ma a mettere a rischio è l’Europa. Oltre le battute, Trump sembra impotente: prometteva pace in 24 ore, ma dopo quattro mesi nulla è cambiato. La scena internazionale resta incerta, e l’Europa si trova nel mirino di questa danza complicata tra potenze mondiali.

A parte le battute Trump in questa vicenda sta offrendo un'immagine di impotenza: doveva portare la pace in 24 ore, ma dopo quattro mesi non è cambiato niente 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump e Putin, un minuetto. Ma a rischiare è l'Europa

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è

Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Occhi su Istanbul, ma sui colloqui diretti é un rebus. Zelensky va, Putin non parla. Trump prevede "ottime notizie"

Mentre Volodymyr Zelensky si dirige verso Istanbul per cercare un incontro diretto con Vladimir Putin, il clima resta incerto.

Istanbul, ancora top secret i partecipanti. Zelensky: pronti a ogni negoziato. Trump: vado se ci sarà Putin

Istanbul si prepara a ospitare un vertice cruciale tra Mosca e Kiev, con partecipanti chiave come Zelensky e, potenzialmente, Trump, a condizione della presenza di Putin.

Trump ha abbandonato l'Ucraina? La telefonata con Putin 'spaventa' i leader europei

Riporta msn.com: Donald Trump ha abbandonato l'Ucraina? A chiederselo è il Financial Times, all'indomani del colloquio telefonico andato avanti per due ore tra il presidente degli Stati Uniti e il leader russo ...

Trump, voglio incontrare Putin appena possibile

