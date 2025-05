Travolto da un bancale di pannelli in truciolare operaio gravissimo al Ca' Foncello

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Mansuè, presso l'azienda Legnonova, coinvolgendo un operaio romeno. Travolto da un bancale di pannelli in truciolare, l'uomo è stato ricoverato in condizioni gravissime al Ca’ Foncello di Treviso. L’incidente è avvenuto intorno alle 7:15, durante le operazioni di scarico all’interno dello stabilimento.

Un operaio di origini romene è ricoverato in condizioni gravissime al Ca' Foncello di Treviso in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto nella prima mattinata di oggi, intorno alle 7.15 circa, all'interno dell'azienda Legnonova di via delle Industrie a Mansuè. L'uomo stava scaricando un.

Operaio in bicicletta travolto dal muletto: 40enne incastrato, rischia l'amputazione

Adria (Rovigo), 18 maggio – Un incidente sul lavoro si è verificato nello stabilimento delle Cartiere del Polesine, dove un operaio di 40 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un muletto mentre si spostava in bicicletta.

Bambino di 6 anni scappa al controllo della mamma mentre gioca con il fratellino e finisce in mezzo alla strada, travolto da un Suv Mercedes: è grave

Un tragico incidente ha scosso Romano d'Ezzelino, nel Vicentino, quando un bambino di sei anni, sfuggito al controllo della madre durante un gioco con il fratellino, è stato investito da un Suv Mercedes.

Khan, il procuratore capo della CPI contro l'Italia? Travolto da uno scandalo sessuale

Karim Khan, procuratore capo della Corte penale internazionale, si trova al centro di uno scandalo sessuale che ha scosso l'istituzione.

Muore travolto da un pannello in un infortunio sul lavoro

msn.com scrive: (ANSA) - BERGAMO, 23 APR - Un 59enne è morto oggi in un incidente sul lavoro avvenuto in via Tessi a Zogno, in Valle Brembana, provincia di Bergamo. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe ...

Travolto da un pannello. Muore operaio di 59 anni

Lo riporta ilgiorno.it: È stato travolto da una lastra pesante. L’allarme lanciato dal vicino. È morto schiacciato da un pannello mentre stava lavorando al cantiere della propria abitazione, una villetta immersa nel ...

Travolto da un pannello mentre esegue lavori nella sua casa nella Bergamasca: morto Stefano Vitali

milano.repubblica.it scrive: Stava effettuando dei lavori nella sua villa, quando è stato travolto da un pannello mentre stava disarmando dei casseri in metallo. Per Stefano Vitali, 59 anni e un lavoro nel campo dell ...