Traffico Lazio del 21-05-2025 ore 09 | 30

Oggi, 21 maggio 2025, tra le 9 e le 13, si segnalano disagi al traffico a Roma a causa di manifestazioni di protesta in piazza Oderico da Pordenone e lavori urgenti sulla diramazione Roma Sud, chiusa fino alle 18. InfoMobilità , a cura di Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità , fornisce aggiornamenti sui possibili disagi nell’area.

Roma infomobilitĂ un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilitĂ dalle 9 alle 13 e manifestazioni di protesta in piazza Oderico da Pordenone inevitabili disagi alla circolazione in tutta l'area circostante chiusa per lavori urgenti fino alle 18 di oggi la diramazione Roma Sud tra il raccordo anulare e Torrenova verso Napoli e tra l'auto sole e il raccordo direzione Roma in alternativa a chi viaggia in direzione di Roma si consiglia di percorrere la 24 Roma Teramo direzione Roma est chi viaggia in direzione della A1 può entrare a Torrenova dopo aver percorso la viabilitĂ ordinaria intanto si registrano una coda di 4 km sulla A1 all'altezza del Bivio per la A24 Torniamo in cittĂ per ripristinare la rete elettrica dei tram tra Circo Massimo e Colosseo disattivata nei giorni scorsi fino a prossimo 23 maggio la linea tram 3 continua a viaggiare su bus tra la stazione Trastevere e Porta Maggiore mentre la linea 8 è integralmente sostituita da è sempre in tema di trasporto pubblico sulla linea Orte Roma Tiburtina Fiumicino aeroporto e Roma Viterbo la circolazione dei treni e fortemente rallentata in prossimitĂ di Roma Tuscolana per un inconveniente tecnico alla linea elettrica i treni subiranno rallentamenti fino a 90 minuti limitazioni o cancellazioni