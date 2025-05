Traffico di droga arresti a Milano e Monza | video

La Polizia di Stato di Milano e Monza ha arrestato 24 persone, tra cui un padre e un figlio in manette a Malaga, nell'ambito di un'operazione contro un'associazione dedicata al traffico e allo spaccio di droga. Se vuoi vedere i dettagli e i momenti salienti, guarda il video degli arresti.

