Traffico di cocaina gestito da organizzazioni criminali albanesi 52 arresti

Una vasta operazione antimafia tra Italia e Albania ha portato all'arresto di 52 persone coinvolte nel traffico di cocaina gestito da organizzazioni criminali albanesi. La lotta, avviata nelle prime luci dell’alba, è frutto di una collaborazione internazionale tra la Dia di Bari e le autorità albanesi, mirata a smantellare una rete criminale attiva nel traffico di droga.

E' l'esito di una maxi operazione in corso dalle prime luci dell'alba tra Italia e Albania, condotta dalla Dia di Bari e dalle Autorità albanesi

