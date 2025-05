Tra vizi di forma e dichiarazioni di guerra alla Procura la difesa di Andrea Sempio passa dalle mani di una legale amica che frequentava la compagnia che orbitava intorno a Chiara Poggi

Tra vizi di forma e dichiarazioni di guerra alla procura, la difesa di Andrea Sempio si sposta nelle mani di un’amica legale, vicina alla compagnia di Chiara Poggi. Con un messaggio su Instagram, l’avvocata Angela Taccia ha annunciato il suo rifiuto al confronto investigativo, lanciando un’accusa e lasciando emergere tensioni nel caso del delitto di Garlasco.

«G uerra dura senza paura». È con questa dichiarazione di intenti, lanciata su Instagram, che l ‘avvocata Angela Taccia, che sta difendendo Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, ha fatto sapere di rifiutare l’atteso confronto investigativo con il suo assistito. Quattro parole infuocate, che si sono trasformate in un clamoroso colpo di scena mediatico, costringendo la Procura a rivedere i propri piani. Come dire: la battaglia per la verità su uno dei casi di cronaca nera più discussi d’Italia, l’omicidio di Chiara Poggi, ha trovato una nuova, imprevedibile protagonista. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tra vizi di forma e dichiarazioni di guerra alla Procura, la difesa di Andrea Sempio passa dalle mani di una legale amica che frequentava la "compagnia" che orbitava intorno a Chiara Poggi

