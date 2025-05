Tottenham-Manchester United di Europa League | dove seguirla in radio-tv e telecronisti

Mercoledì 21 maggio alle ore 21.00 si disputa la finale di Europa League tra Tottenham e Manchester United. Una sfida molto attesa dagli appassionati di calcio, che potrà essere seguita in diretta radio, TV e streaming. I telecronisti e gli approfondimenti renderanno ancora più avvincente questa punteggiata di emozioni tra due grandi club europei.

Alle ore 21.00 di mercoledì 21 maggio si gioca Tottenham-Manchester United, partita in programma per la finale di 🔗Leggi su Ascoltitv.it © Ascoltitv.it - Tottenham-Manchester United di Europa League: dove seguirla in radio-tv e telecronisti

