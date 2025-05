Torna TEDxModena | tra gli ospiti BuddhaBar la pilota Aiva Anagnostiadis e il windsurfer Federico Morisio

Torna TEDxModena sabato 24 maggio presso il Cineporto di Fiorano Modenese, con il tema “Disruption”. Tra gli ospiti prestigiosi figurano la pilota Aiva Anagnostiadis e il windsurfer Federico Morisio, che condivideranno le loro esperienze. L’evento propone una giornata di ispirazione e confronto tra figure di spicco, affrontando tematiche innovative e stimolanti.

Sabato 24 maggio torna TEDxModena con il tema “Disruption", ospitato quest’anno dal Cineporto dell’Emilia Romagna, a Fiorano Modenese. Tra gli speaker Alejandra Jackson, Gabriella Carlucci, il content creator e filmmaker Gianluca Busani, l’attore Luca Calvani, la pilota Aiva Anagnostiadis, il. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Torna TEDxModena: tra gli ospiti BuddhaBar, la pilota Aiva Anagnostiadis e il windsurfer Federico Morisio

Argomenti simili trattati di recente

Torna a Milano il Festival internazionale dell’Antimafia: tra gli ospiti Gratteri e Borsellino. Il programma completo

Torna a Milano il Festival Internazionale dell'Antimafia, un'importante manifestazione culturale che avrà luogo il 23 e 24 maggio all'Anteo Palazzo del Cinema.

Torna questa sera “Venerdiretta”: ospiti il cantautore Bosco e Don Francesco Cristofaro

Questa sera torna "Venerdiretta" con una nuova imperdibile puntata! A partire dalle 21.00, ospiteremo il cantautore Bosco, alias Alberto Boschiero, e Don Francesco Cristofaro.

Belve rinviata per Eurovision 2025: il format torna dal 20 maggio con nuovi ospiti

La trasmissione "Belve", condotta da Francesca Fagnani, è rinviata in vista dell'Eurovision 2025. Non andrà in onda questa sera, lasciando i suoi fan senza le incisive interviste e le domande provocatorie che l'hanno resa famosa.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Torna "Lido Wave". Tra ospiti e novità

Da lanazione.it: Torna a luglio "Lido Wave", una delle manifestazioni più attese dell’anno, evento dedicato al mondo del surf e degli sport... Torna a luglio "Lido Wave", una delle manifestazioni più attese ...

Torna Belve, Sabrina Impacciatore tra gli ospiti della prima puntata

Scrive rainews.it: Tra gli ospiti della prima puntata di Belve ci sarà Sabrina Impacciatore, che in un'intervista intima e ironica racconta i momenti più belli e anche i più difficili della sua vita: un viaggio ...

Torna Fagnani con Belve, tra gli ospiti Jacobs e Impacciatore

Segnala ansa.it: Ospiti della prima puntata : Sabrina Impacciatore, l'attrice italiana candidata agli Emmy Awards, Marcell Jacobs, il campione olimpico tuttora detentore del record europeo, e Nathalie Guetta ...