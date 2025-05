Torna a Vignola la biciclettata popolare | appuntamento all' ex Mercato ortofrutticolo

Torna a Vignola la biciclettata popolare, un appuntamento atteso presso l'ex mercato ortofrutticolo. Quest'edizione speciale celebra il 50º anniversario della Pedale Vignolese, il Centro Nuoto e l'intitolazione del Comitato Gemellaggi a Beatrice Bertolla, ex assessora alla Cultura del Comune. Domenica 25, una giornata di festa, sport e solidarietà per tutta la comunità.

Edizione straordinaria della biciclettata popolare che, quest'anno, festeggia anche il 50esimo anniversario dell'associazione sportiva Pedale vignolese, del centro nuoto e l'intitolazione del Comitato Gemellaggi a Beatrice Bertolla, ex assessora alla Cultura del Comune di Vignola. Domenica 25.

