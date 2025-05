Tiroide e cuore visite gratuite all' Aoui di Verona e all' ospedale di Peschiera

In occasione della Settimana Mondiale della Tiroide, Aoui di Verona e l'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda offrono consulti gratuiti e senza impegno per la salute della tiroide, del cuore e della circolazione. Un'opportunitĂ preziosa per prendersi cura del proprio benessere, con visite gratuite presso l'Aoui di Verona e l'ospedale di Peschiera.

🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Tiroide e cuore, visite gratuite all'Aoui di Verona e all'ospedale di Peschiera

