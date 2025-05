The Bear | Il trailer della Stagione 4 in arrivo su Disney+

Disney+ ha rilasciato il trailer ufficiale della quarta stagione di *The Bear*, la serie apprezzata con Jeremy Allen White. I nuovi episodi, premiati agli Emmy®, arriveranno il 26 giugno 2025. La stagione continuerà a seguire le avventure di Carm e il suo mondo culinario, promettendo nuove emozioni e colpi di scena per i fan.

Disney+ ha condiviso in rete il trailer ufficiale della Stagione 4 di The Bear, la serie di successo con protagonista Jeremy Allen White. Tutti i nuovi episodi della serie FX premiata agli Emmy® Awards approderanno su Disney+ a partire dal 26 giugno 2025. La quarta stagione di The Bear  seguirĂ Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre vanno avanti con determinazione, decisi non solo a sopravvivere, ma anche a portare il “The Bear” a un livello superiore. 🔗Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Bear | Il trailer della Stagione 4 in arrivo su Disney+

