The Bear 4 | il trailer in italiano della quarta stagione

Disney+ ha rilasciato il trailer ufficiale della quarta stagione di "The Bear", la pluripremiata serie FX. In arrivo in Italia giovedì 26 giugno, la stagione completa, composta da 10 episodi, promette ancora emozioni e colpi di scena. Scopri cosa riserva questa attesa nuova stagione, disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Disney+  ha svelato oggi il trailer ufficiale della quarta stagione di The Bear, la serie FX di successo premiata agli Emmy Award, che in Italia debutterĂ giovedì 26 giugno in esclusiva sulla piattaforma streaming, con tutti i 10 episodi disponibili al lancio. La quarta stagione della serie FX The Bear  seguirĂ Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre vanno avanti con determinazione, decisi non solo a sopravvivere, ma anche a portare il “The Bear” a un livello superiore. 🔗Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Bear 4: il trailer in italiano della quarta stagione

