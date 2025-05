Terzo mandato conferenza regioni interroga il Governo Regionali Veneto | ipotesi sulla data

Venezia, 21 maggio 2025 – La Conferenza delle Regioni si prepara a presentare un documento unitario al governo per approfondire la questione del terzo mandato dei presidenti di regione, una tematica centrale nel dibattito politico nazionale. Il presidente leghista del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha annunciato questa iniziativa, sollevando interrogativi sulle possibili date e implicazioni di questa proposta.

Venezia, 21 maggio 2025 – La conferenza delle regioni presenterà un documento unitario da sottoporre al governo per chiedere un approfondimento sul tema del terzo mandato dei presidenti di regione. Ad annunciarlo è stato il presidente leghista del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, all’indomani della decisione del Consiglio dei ministri di impugnare la legge regionale del Trentino che permette a Maurizio Fugatti – anche lui esponente del Carroccio – di correre per la terza volta, contraddicendo il limite dei due mandati valido a livello nazionale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terzo mandato, conferenza regioni interroga il Governo. Regionali Veneto: ipotesi sulla data

Altri articoli sullo stesso argomento

Terzo mandato, la Consulta sul no a De Luca: “Limite è principio fondamentale, le Regioni non possono contraddirlo”

La Corte costituzionale ha ribadito il divieto di terzo mandato consecutivo per i presidenti delle Regioni a statuto ordinario, sottolineando che questo principio è fondamentale e indiscutibile.

Consulta: divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni subito operativo

Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario è ora immediatamente operativo.

Regioni, Cdm impugna legge Trentino su terzo mandato: Lega vota contro

Il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Provincia autonoma di Trento sul terzo mandato, con voto contrario della Lega di Matteo Salvini.

Se ne parla anche su altri siti

Terzo mandato, conferenza regioni interroga il Governo. Regionali Veneto: ipotesi sulla data

Segnala msn.com: Votato un documento unitario dopo che il Consiglio dei Ministri ha impugnato la leggere regionale del Trentino. Fedriga: “Chiediamo un approfondimento sul limite dei mandati”. Zaia: “Impugnativa temer ...

Terzo mandato, Fedriga: "Regioni hanno chiesto approfondimenti al Governo"

Secondo msn.com: Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, lo ha detto durante il 4° Festival delle Regioni e delle Province autonome, al Teatro La Fenic ...

Le Regioni scrivono al governo: “Trattiamo sul terzo mandato”

repubblica.it scrive: L’iniziativa partita dai governatori leghisti e accolta anche dai dem. FdI apre a una generica discussione. Salvini: “Bene” ...