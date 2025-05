Terremoto in Costiera | arrestato il sindaco di Sorrento

In seguito a un blitz della Guardia di Finanza in provincia di Napoli, il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, è stato arrestato in flagranza di reato. L’operazione, ancora in fase di riserbo, ha scosso la città e solleva importanti questioni sulla gestione pubblica, lasciando aperti molti dubbi sui motivi e le implicazioni di questo evento.

Blitz della Guardia di Finanza in provincia di Napoli, arrestato in flagranza di reato il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola. Non sono stati ancora resi noti tutti i dettagli dell'operazione. Secondo quanto si apprende, Coppola è stato arrestato nel corso di una operazione, coordinata dalla.

