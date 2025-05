TEDx Pordenone idee e innovazione in un evento da record

Pordenone celebra la sua quinta edizione di TEDx con il tema “Next Level”, un evento da record dedicato a idee e innovazione. Dieci speaker condividono esperienze e stimoli, offrendo uno sguardo rivolto al futuro. Un’occasione per ispirare, pensare e scoprire nuove prospettive, rafforzando il ruolo della città come centro di idee e progresso.

Pordenone ha raggiunto un nuovo livello, con la quinta edizione in città di TEDx. “Next level” il tema del 2025, uno sguardo al domani con dieci punti di vista di altrettanti speaker che hanno portato sul palco dell’Auditorium Concordia esperienze e stimoli. Ma soprattutto molte idee, per. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - TEDx Pordenone, idee e innovazione in un evento da record

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Idee, azioni e innovazione, il futuro delle nuove generazioni a ‘Futuramente’

"Futuramente" rappresenta una piattaforma di ispirazione e innovazione per le nuove generazioni. Inaugurato dall’artista Eman Rus, l'evento, organizzato da Giffoni Innovation Hub, è un richiamo al cambiamento e all'azione, alimentando idee che plasmano il futuro.

Idee, azioni e innovazione, il futuro delle nuove generazioni a ‘Futuramente’

‘Futuramente’ rappresenta un’opportunità unica per le nuove generazioni di esplorare idee, azioni e innovazioni.

Digitalmeet 2025: Abbracciare la Tecnologia e l’Innovazione nelle Regioni Italiane

DigitalMeet 2025 celebra l'unione tra tecnologia e tradizione nelle regioni italiane. In un contesto in rapida evoluzione, l'Italia si distingue per la sua capacità di integrare secoli di storia con le ultime innovazioni digitali, promuovendo iniziative che valorizzano l'impatto della digitalizzazione sulle sue industrie e culture locali.

Approfondimenti da altre fonti

Centro Studi ProduttivItalia, al via il progetto “100 Idee” per l'innovazione delle mPMI

affaritaliani.it scrive: Travaglini (ProduttivItalia): "Vogliamo dare concretezza alla filosofia della riprogettazione continua: non più imprese ferme su processi standardizzati, ...

Idee, azioni e innovazione, il futuro delle nuove generazioni a ‘Futuramente’

Scrive cremonaoggi.it: Una giornata in cui sono emersi spunti, riflessioni e visioni su orientamento, futuro del lavoro, innovazione e sostenibilità ... in tempo reale, le voci, le idee e le visioni emerse sul palco e tra ...

Giornata nazionale dell'Innovazione, premiate cinque idee innovative

Si legge su regione.campania.it: Floor. Sono queste le 5 idee innovative premiate nell’ambito del progetto “Creative Cluster” promosso da Campania Innovazione e dedicato ai giovani under 36 con la voglia di fare impresa, sviluppando ...