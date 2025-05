Tecniche di lavoro di gruppo un teatro finto e inutile in cui trovare la felicità

"Tecniche di lavoro di gruppo – Appunti per uno Schiuma Party" è uno spettacolo che mette in scena un teatro finto e apparentemente inutile, dove l’obiettivo è scoprire la felicità. Attraverso la domanda di Pietro Cerchiello, giovane insegnante e attore, il pubblico è invitato a riflettere sul senso del lavoro di gruppo e sulla ricerca di senso e gioia nella vita e nelle relazioni.

Brusaporto. “Voi siete felici?”. Una domanda, posta dal giovane insegnante e attore Pietro Cerchiello, nella finzione scenica, ai suoi studenti, ma, nella realtà, a tutto il pubblico. Una domanda che attraversa “Tecniche di lavoro di gruppo – Appunti per uno Schiuma Party”, spettacolo realizzato dallo stesso Cerchiello, con la regia di Ariele Celeste Soresina e prodotto da Dimore Creative, proposto martedì 20 maggio al centro polivalente di Brusaporto, nella programmazione della sesta edizione di Up To You, festival di spettacolo dal vivo con una direzione artistica partecipata di Under 30. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Tecniche di lavoro di gruppo”, un teatro “finto e inutile” in cui trovare la felicità

