Tavares migliora e torna in campo rafforzando il piano di Baroni verso la Champions League

Nuna Tavares torna in campo dopo un periodo di preoccupazione, rafforzando le ambizioni della Lazio verso la Champions League. Dopo un episodio complicato contro l’Inter, il terzino ha mostrato segni di miglioramento, dando nuove speranze a Baroni e alla rosa biancoceleste nella corsa europea.

Le notizie in casa Lazio hanno preso una piega inaspettata e positiva. Il terzino Nuno Tavares, che aveva sollevato preoccupazioni dopo un nuovo episodio contro Inter, ha mostrato segni di miglioramento, dissipando i timori legati ad una possibile stagione più difficile del previsto. Dopo essere stato costretto a fermarsi per un breve intervento, il giocatore

La Lazio torna a sorridere: Nuno Tavares si unisce al gruppo in vista della sfida con l'Inter, rappresentando un passo importante nel percorso verso la Champions League. Le ultime notizie evidenziano anche le novità tra i giocatori, con Dovbyk, McKennie e altri pronti a scendere in campo, mentre il portoghese dimostra miglioramenti che rafforzano le speranze biancocelesti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

