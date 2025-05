Tare-Italiano retroscena da non credere | avrebbe bruciato Sarri

Un retroscena sorprendente coinvolge Tare e Italiano, con ruoli invertiti rispetto al passato. Si sussurra che Tare abbia “bruciato” Sarri, riportando l’attenzione su un incrocio di destini mai svelato. Ora, con il destino che si riassegna, il tecnico siciliano potrebbe trovare una nuova opportunità, rendendo questa fine di stagione ancora più avvincente.

Un vecchio incrocio che torna d’attualità, ma con i ruoli ribaltati. Tare e Italiano si ritrovano sulla stessa strada, e stavolta il destino potrebbe favorire il tecnico siciliano Tare-Italiano, retroscena da non credere: avrebbe “bruciato” Sarri (Foto: Ansa) – serieanews.com Questo finale di stagione sarà sicuramente movimentato per Vincenzo Italiano. Non tanto per ciò che succede in campo – il Bologna ha già in tasca l’Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia – quanto per quello che bolle fuori. 🔗Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Tare-Italiano, retroscena da non credere: avrebbe “bruciato” Sarri

