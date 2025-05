T C Marfisa Ladies 45 libero | campionesse regionali di tennis

Le campionesse regionali di tennis, la squadra femminile del T.C. Marfisa Ladies 45 libero, ha conquistato il titolo dopo aver superato il girone a tre squadre e avanzato nel tabellone a eliminazione diretta. La loro grinta e determinazione le hanno portate alla vittoria, confermando il loro talento e la passione per il tennis.

La squadra femminile del T.C. Marfisa iscritta alla competizione Ladies 45 libero ha conquistato il titolo regionale. Dopo ave superato il girone a tre squadre al comando, le giocatrici estensi sono approdate al tabellone ad eliminazione diretta. Nella semifinale, dopo aver usufruito di un bye, vittoria per 2-1 sulla Polisportiva 2000 Cervia che è valsa l’accesso in finale contro il C.T. Cacciari. Con due singolari vincenti le tenniste ferraresi hanno così conquistato il titolo di campionesse regionali di categoria. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - T.C. Marfisa Ladies 45 libero: campionesse regionali di tennis

Contenuti che potrebbero interessarti

Abiti bianchi, veli neri e stile impeccabile: regine, first ladies e leader politiche con i loro look rigorosi all’insediamento di Papa Leone XIV

Durante l’insediamento di Papa Leone XIV, un’immagine di eleganza sobria e misurata ha dominato la scena, con regine, first ladies e leader politiche in abiti bianchi, veli neri e stile impeccabile.

Golf, al Dutch Ladies Open trionfa l’inglese Mimi Rhodes: ottimo 4° posto per Alessia Nobilio

Nel Dutch Ladies Open, ottavo appuntamento del Ladies European Tour 2025, l’inglese Mimi Rhodes si è laureata campionessa, mentre Alessia Nobilio ha ottenuto un brillante quarto posto.

Altre fonti ne stanno dando notizia

T.C. Marfisa Ladies 45 libero: campionesse regionali di tennis

Secondo msn.com: La squadra femminile del T.C. Marfisa vince il titolo regionale nella competizione Ladies 45 libero con due singolari vincenti.