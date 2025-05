Sua nipote è in arresto | truffa un’anziana e scappa con soldi e gioielli ma i Carabinieri lo fermano

Una donna di 81 anni, sola e spaventata, credeva che sua nipote fosse in pericolo di vita a causa di una truffa. La nipote, coinvolta in un tentativo di raggiro con soldi e gioielli, si era presentata con calma al citofono, fingendo di essere un corriere. I carabinieri, però, l'hanno fermata, mettendo fine al suo inganno.

Si è presentato con calma al citofono, simulando la professionalità di un corriere incaricato di un ritiro urgente. Con il cellulare in mano, parlava con un complice mentre attendeva di essere ricevuto. Dietro la porta, una donna di 81 anni, sola e spaventata, convinta che la nipote rischiasse la prigione. Senza sospettare nulla, ha consegnato una busta contenente 1.300 euro in contanti e vari gioielli. Pensava di aiutare un familiare, invece stava cadendo vittima di un inganno. Ma stavolta il piano non è andato come previsto.