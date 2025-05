Studio Murena | Raccontiamo la rabbia la violenza e la paura del futuro Oggi sogniamo di vivere di musica

Studio Murena, con il loro nuovo album "Notturno", esplorano emozioni intense come rabbia, violenza e paura, mescolando jazz, rap ed elettronica in nove tracce. Collaborazioni con artisti come Fabrizio Bosso e Willie Peyote arricchiscono questa esperienza sonora. Raccontano un volto autentico del presente e del futuro, tra sogni e sfide. Continua a leggere l'intervista alla band.

"Notturno" è il nuovo album degli Studio Murena: jazz, rap ed elettronica si fondono in 9 tracce con le collaborazioni di Fabrizio Bosso, Willie Peyote, Riccardo Sala, Rodrigo D'Erasmo e Mezzosangue. Qui l'intervista alla band. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Studio Murena: “Raccontiamo la rabbia, la violenza e la paura del futuro. Oggi sogniamo di vivere di musica”

