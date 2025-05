La CCUM ha presentato alle istituzioni europee un modello innovativo di student housing educativo, affrontando la crisi abitativa studentesca. La missione a Bruxelles intende influenzare le politiche dell'UE, promuovendo soluzioni integrate che uniscono formazione e alloggio, per migliorare la qualità della vita degli studenti e sostenere lo sviluppo di un sistema universitario più accessibile e sostenibile.

La Conferenza dei Collegi Universitari di Merito ha presentato alle istituzioni europee un modello innovativo di student housing educativo, proponendolo come risposta alla crisi abitativa studentesca. La missione a Bruxelles mira a influenzare le politiche dell’UE, integrando formazione e alloggio per favorire inclusione e successo accademico. Student housing educativo: emergenza abitativa studentesca in Europa La . Student housing educativo: la CCUM porta la crisi abitativa all’attenzione dell’UE Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it