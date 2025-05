Stazione Tuscolana pendolari lasciati a terra per un guasto | treni cancellati e ritardi fino a 120 minuti

A causa di un guasto alla linea elettrica, la stazione Tuscolana è stata teatro di disagi per i pendolari. Treni cancellati e ritardi fino a 120 minuti hanno lasciato passeggeri abbandonati alle banchine, creando caos e sconcerto in un mattino già difficile per chi si reca al lavoro o a scuola.

Treni cancellati, ritardi fino a 120 minuti e passeggeri abbandonati al loro destino sulle banchine. A causa di un guasto alla linea elettrica alla stazione Tuscolana, i treni del Regionale della linea FL1 Orte – Fiumicino e FL3 Roma - Viterbo sono andati in tilt dalle 7:20 del mattino di oggi. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Stazione Tuscolana, pendolari lasciati a terra per un guasto: treni cancellati e ritardi fino a 120 minuti

