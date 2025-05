Stava intascando una mazzetta arrestato in flagranza il sindaco di Sorrento

Durante un blitz delle Finanza in provincia di Napoli, il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, è stato catturato in flagranza di reato mentre riceveva una mazzetta. L’operazione, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, rappresenta un duro colpo alla corruzione nella regione, sollevando intense polemiche e domande sulla trasparenza dell’amministrazione locale.

Blitz della Guardia di Finanza in provincia di Napoli: le Fiamme Gialle hanno arrestato in flagranza di reato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola nel corso di un’operazione coordinata dalla Procura di Torre Annunziata. Aveva appena intascato una mazzetta. L'articolo “Stava intascando una mazzetta”, arrestato in flagranza il sindaco di Sorrento proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Stava intascando una mazzetta”, arrestato in flagranza il sindaco di Sorrento

